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14.04.2017 15:00

Продолжается регистрация на молодежный форум «Евразия» – площадку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Продолжается регистрация на II Международный молодежный форум «Евразия». В этом году форум пройдет в Сочи и станет одной из площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестиваль станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия, соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.

Для того чтобы стать участников форума «Евразия», необходимо в обязательном порядке пройти регистрацию на сайте Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. После чего заполнить формуподтверждения или прислать ответным письмом заполненное Приложение №1 на электронный адрес mmc@fadm.gov.ru.

Регистрация продлится до 1 мая. Организаторы обращают внимание, если после регистрации на сайте не заполнена форма подтверждения (или не присланы данные в ответном письме) в срок до 1 мая, то они будут вынуждены аннулировать заявку на форум «Евразия».

Напомним, I Международный молодежный образовательный форум «Евразия» состоялся в 2016 году по поручению Президента России Владимира Путина на территории Оренбургской области с 7 по 11 сентября. Форум собрал порядка 800 молодых учёных и специалистов, магистрантов и аспирантов из свыше 90 стран Евразийского континента, чья сфера деятельности связана с развитием международного молодёжного сотрудничества, взаимодействием с соотечественниками, изучением русского языка, культуры и истории России.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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