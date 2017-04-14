Из настоящего в прошлое! Школьники Заполярья присоединились к Всероссийской акции "Письмо Победы"

Яков Осетров.

Школьники Заполярья присоединились к Всероссийской акции "Письмо Победы". Вспоминая своих предков - тех, кто трудился в тылу и кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дети обращаются к ним из настоящего в прошлое, пытаясь понять урок истории, прочувствовать связь времён. Одной из первых в акцию включились ученики 42-ой мурманской школы. Ребята написали послания Анатолию Бредову, неизвестному солдату, воинам Бессмертного полка. Чтобы ощутить дух эпохи, авторы изучали семейные архивы. Одни искусственно старили бумагу, другие даже пользовались перьевыми ручками и чернилами. К делу подошли творчески, и главное - с душой.

Ученица средней школы № 42, г. Мурманск Дана Шведченко: "Привет, прадедушка! Мне бабушка Тома рассказывала про тебя. Я знаю, ты погиб на войне, защищая нашу страну. Война - это горе, страх, смерть. Войну мы видим только в кино и в новостях по телевизору. Спасибо тебе за моё счастливое детство. Я буду помнить о тебе".

На сегодняшний день ребята написали 211 писем, и это не финал. Акция продолжается, к ней могут присоединиться все школы Мурманской области. Предварительные итоги подведут накануне Дня Победы. А осенью, к годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, лучшие письма объединят в большую электронную книгу. Такая работа объединят людей разных поколений, и в этом - её смысл.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Самый главный итог этого движения - память. В сердце каждого юного мурманчанина зажглась какая-то искорка, и теперь они иначе посмотрят фильм про войну, подойдут к изучению истории России, и сами станут немного лучше".







