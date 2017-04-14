За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором 3 человека получили травмы.

13 апреля примерно в 10 часов 11 минут в Мурманске на проспекте Кольском, во время начала движения троллейбуса №6 с остановочного комплекса произошло падение пассажира. В результате происшествия 76-летняя женщина обслужена амбулаторно.

13 апреля около 19 часов 20 минут в Мурманске на дворовой территории улицы Мира водитель, управляя автомобилем «Сузуки» допустил наезд на 9-летнюю девочку. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

13 апреля примерно в 19 часов 36 минут в Мурманске на улице Героев Рыбачьего во время торможения троллейбуса №6 произошло опрокидывание пассажира. В результате происшествия 51-летняя женщина обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 450 нарушений Правил дорожного движения.

31 нарушение допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 30 водителей.

Выявлено 10 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 213 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 91 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области