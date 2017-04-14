В Мурманске вандалы испортили надземный пешеходный переход на улице Шабалина. В произошедшем разбирается полиция

Яков Осетров.

В Мурманске на объездной дороге возникла острая ситуация: араке вандалов подвергся крытый надземный переход для пешеходов от улицы Шабалина к гаражам. На стенах и окнах стали рисовать свастики. Загадили пространство под лестницами. Стали разбирать листы обшивки из нержавеющей стали. А недавно за 1 день скрутили сразу 20 светодиодных ламп. Переход обесточен, и это переполнило чашу терпения. Закрыть объект нельзя, ведь иначе не перейти на другую сторону дороги. Нанимать сторожа - дорого. Поэтому о краже заявили в полицию и стали искать пути решения проблемы.

Мастер ООО "Трансстрой", г. Кола Александр Лозовский: "Конечно, обидно - мы приезжаем и видим, что здесь творится. Приходится убирать"

Большие надежды возлагают и на общественность, неравнодушных горожан. Эксплуатационщики просят мурманчан не проходить мимо случаев хулиганства и незамедлительно сообщать о них по телефону 02.

Директор по эксплуатации искусственных сооружений ООО "Трансстрой", г. Кола Алексей Сидоренко: "Сейчас раз такая ситуация возникает - скорей всего, будет установлено видеонаблюдение, которое выведем на общий пульт МЧС по программе "Безопасный город", и мы надеемся, что это предотвратит все нарушения".







