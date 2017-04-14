Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.04.2017 17:10

В Мурманске прошли соревнования по гиревому спорту

На днях в областном центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса УМВД России по Мурманской области прошел чемпионат города Мурманска по гиревому спорту и первенство Мурманского регионального отделения общества «Динамо».

Открыли соревнования главный судья Владимир Фомин и заместитель председателя регионального отделения Общества «Динамо» Ирина Владимирская. Они пожелали участникам удачи в состязаниях, честной борьбы и красивых побед.

Более 100 спортсменов со всей области вышли на помост. Среди них были спортсмены из различных городов Мурманской области, а также представители правоохранительных органов и силовых структур, выступающие от МРО «Динамо».

Программа включала в себя соревнования в классическом двоебории у мужчин и рывке у женщин.

Победителями в своих весовых категориях стали: Владимир Савинов, Алексей Галкин, Арсен Арушанов, Егор Юрков, Семен Яцко, Ростислав Тихомиров, Андрей Писаренко. Среди представительниц прекрасного пола лучшими в своих весовых категориях стали Анастасия Филипских, Гульнара Пурняева, Елена Афонана, Анастасия Мордасова и представитель МРО «Динамо» сотрудница Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Алина Васенёва.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.6
Евро = 60.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.