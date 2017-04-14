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14.04.2017 16:50

Областная филармония приглашает мурманчан на концерт «Скрипичная сюита»

15 апреля в 16.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Музыкальная гостиная) состоится концерт «Скрипичная сюита».

В исполнении московского скрипача Карэна Шахгалдяна и мурманского пианиста Петра Макарова прозвучат музыкальные произведения Альфреда Шнитке, Мануэля Де Фалья, Романоса Меликяна, Игоря Стравинского и Белы Барток.
Для справки:
Карэн Шахгалдян - один из самых заметных музыкантов современной России, лауреат конкурса Пабло Сарасате в Памплоне. Несколько лет он был артистом оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Карэн посетил с концертами более 200 городов в разныхстранах мира. С 2006 года он является скрипачом Трио имени Хачатуряна.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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