Областная филармония приглашает мурманчан на концерт «Скрипичная сюита»

15 апреля в 16.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Музыкальная гостиная) состоится концерт «Скрипичная сюита».

В исполнении московского скрипача Карэна Шахгалдяна и мурманского пианиста Петра Макарова прозвучат музыкальные произведения Альфреда Шнитке, Мануэля Де Фалья, Романоса Меликяна, Игоря Стравинского и Белы Барток.

Для справки:

Карэн Шахгалдян - один из самых заметных музыкантов современной России, лауреат конкурса Пабло Сарасате в Памплоне. Несколько лет он был артистом оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Карэн посетил с концертами более 200 городов в разныхстранах мира. С 2006 года он является скрипачом Трио имени Хачатуряна.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области