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14.04.2017 15:45

В Хибинах установлена третья степень лавинной опасности

Крупнейший горный массив на Кольском полуострове хоть и не очень высокий, но крайне опасный. Каждый зимний сезон здесь сохраняются риски сходов лавин. Вот и сегодня по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 степень лавинной опасности. Это значит, что ход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке на указанных склонах. Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

В связи  с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.
Перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды. 
Потому необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку.
Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре  МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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