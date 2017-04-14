Поморский крест в Коле. За сохранение древнейшего православного памятника Кольской земли реставраторы получили благодарность от митрополита

Татьяна Нестерова.

Большой поморский деревянный крест - украшение и духовная поддержка верующим - в Кольском храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Это самый древний православный памятник на Кольской земле. Датируется 1635 годом. Не так давно реставрирован. За кропотливый труд по сохранению духовных ценностей - Валентине Марковской вручено Благодарственное письмо Митрополита Мурманского и Мончегорского Симона.

Сопредседатель Мурманского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора Андрей Иванов: "Труд, который долгие годы совершали музейные работники, сохраняя православные святыни, пришло время его оценить. Большими трудами были восстановлены храмы, такими же трудами восстановлены святыни в рамках музеев. Сейчас пришло время святыням вернуться в свои церкви. Мы знаем сейчас и о передаче Исаакиевского Собора. Мы надеемся, что взаимодействие между церковью, верующими людьми будет плодотворно продолжено".

Древнюю Кольскую землю с 11 века осваивали новгородцы. Селились на побережье студеных морей, озер, рек. Поклонные кресты устанавливали на сопках, перекрестках путей-дорог. Верили, что православная святыня будет оберегать от злых сил.

Главный хранитель музейных фондов Мурманского областного Краеведческого музея Валентина Андреевна Марковская: "Большую работу по реставрации этого Креста внес бывший директор Владимир Александрович Пожидаев, потому что святыню, стремились сохранить. Практически работал день и ночь. Святыня эта находится здесь и мы ежегодно приходим, проведываем нашу святыню и не пытаемся ее забрать в наши Фонды, спрятать. Мы хотим, чтобы люди приходили, прихожане и поклонялись этому Кресту".







