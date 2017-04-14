В Мурманске прошел митинг в честь предстоящего дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

Анастасия Русинова.

Сегодня в Мурманске митинг - в честь предстоящего дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Руководство УВД, ветераны возложили цветы к вечному огню - у мемориала - в память о погибших при исполнении служебного долга. В региональной ветеранской организации сегодня больше 6- тысяч человек, 27 отделений по всей области. Это люди, которые всегда работали в интересах страны, ограждали население от преступников, участвовали в контртеррористических операциях. В этом году Совету ветеранов - четверть века. В качестве подарка - издание книги "Заполярные ветераны МВД".

Председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области Владимир Котов: "Книжка сейчас с издания в Питере, сюда доставляется, будем пропагандировать свой опыт, о ярких личностях, о работе ветеранских организаций. Ветераны бывают в молодежных аудиториях, проводят занятия с молодежью - и по истории МВД, и профессиональные занятия".

Работа с молодежью, передача знаний и опыта - сегодня основная задача Совета ветеранов. Бывшие сотрудники внутренних дел входят в аттестационные комиссии, помогают - и словом и делом - тем, кто только начинает работать в структурах МВД.