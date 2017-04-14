Смотрите завтра на канале "Россия 24" в 13:00 и 16 апреля на канале "Россия 1" в 10:20 фильм "Мурманская область. Будущее делаем сегодня"

Елена Белкина.





Совсем скоро день рождения Мурманской области. За почти что 80-летний срок регион прошел тернистый путь, который не каждому под силу. XXI век с его бесконечными переменами - не исключение. 5 лет назад в области сформировали новую команду правительства. Она сумела в эпоху глобального кризиса сохранить в Заполярье политическую, экономическую и социальную стабильность. О том, что сделали за эту "пятилетку" рассказывает фильм "Мурманская область. Будущее делаем сегодня". Смотрите его завтра на канале "Россия 24" в 13:00 и послезавтра - 16 апреля - на канале "Россия 1" в 10.20.