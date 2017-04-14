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14.04.2017 13:40

Массированный авиаудар отразили истребители. Учения на Северном флоте

Елена Сивонен.



Отражение массированного удара с воздуха. Авиационного и ракетного. Условно - по военным объектам. Навыки отрабатывают силы противовоздушной обороны и авиации. Оповещение о проведении учебной атаки - оперативное. Служащие в полной боевой готовности. Тут же отражают нападение условного противника. Действуют экипажи истребителей корабельного и смешанного авиаполков Су-33 и  МиГ-31. Выполняют задачи перехвата условно выпущенных крылатых ракет и ударных самолетов. Заключительный этап учений - нанесение ответного авиаудара.
Заместитель командира истребительного авиаполка СФ Павел Прядко: "Летчики выполняют перехваты самолетов в море, выход на полигоны Лумбовка, прикрытие других родов авиации, прикрываем Су-24 при нанесении ударов. Также выполняем воздушную разведку, морскую разведку. Всё это происходит на фоне общих учений, который происходят на Северном флоте"


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