В Мурманске завершился городской фестиваль детского научно-технического творчества "Волшебная страна конструирования"

Елена Белкина.





"Волшебная страна конструирования". Сегодня в областном центре завершает свою работу городской фестиваль детского научно-технического творчества. 24 команды юных инженеров. Одна из площадок - 123-й детский сад. Ребята подготовили концерт с песнями о роботах, которые сами же и создавали. Дошкольное учреждение - в сотне лучших в России, уже давно часть страны конструирования. Малыши с удовольствием изучают основы робототехники и программирования. Воспитатели не только осваивают новые методики, но и разрабатывают авторские программы - по развитию интеллектуальных способностей детей.

Воспитатель детского сада № 123 Юлия Маляшок: "В дошкольном возрасте, когда развиваются все самые главные познавательные процессы - памяти, внимания, мышления, воображения и технические навыки, и конструктивные навыки - мы используем этот вид соревнований как способ наиболее эффективно достигать определенных результатов, которые понадобятся ребятам в школьном возрасте".

Гостям праздника, среди которых и депутаты городского совета, представили лучшие творческие проекты на тему "Мурманск - город будущего". Один из них - набережная вдоль Кольского залива, о которой мечтают не только дошколята. Девиз - "Не отступать, думать, строить, побеждать".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Работа депутата - это не только нормативная база, это бюджет о чем бы мы не мечтали, какие фестивали провести. Нет денег - мы ничего провести не сможем. Поэтому видим, где-то отремонтировать что-то надо, значит надо выделить средства на ремонт. Вот эта акция "Теплое окно"- смотрим, где-то надо в этот садик еще выделить дополнительные средства".





