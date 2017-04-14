Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.04.2017 13:30

В Мурманске завершился городской фестиваль детского научно-технического творчества "Волшебная страна конструирования"

Елена Белкина.



"Волшебная страна конструирования". Сегодня в областном центре завершает свою работу городской фестиваль детского научно-технического творчества.  24 команды юных инженеров. Одна из площадок - 123-й детский сад. Ребята подготовили концерт с песнями о роботах, которые сами же и создавали. Дошкольное учреждение - в сотне лучших в России,  уже давно часть страны конструирования. Малыши с удовольствием изучают основы робототехники  и программирования. Воспитатели не только осваивают новые методики, но и разрабатывают авторские программы - по развитию интеллектуальных способностей детей.
Воспитатель детского сада № 123 Юлия Маляшок: "В дошкольном возрасте, когда развиваются все самые главные познавательные процессы - памяти, внимания, мышления, воображения и технические навыки, и конструктивные навыки - мы используем этот вид соревнований как способ наиболее эффективно достигать определенных результатов, которые понадобятся ребятам  в школьном возрасте".
Гостям праздника, среди которых и депутаты городского совета, представили лучшие творческие проекты на тему "Мурманск - город будущего". Один из них - набережная вдоль Кольского залива, о которой мечтают не только дошколята. Девиз - "Не отступать, думать, строить, побеждать".
Заместитель председателя  Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Работа депутата - это не только нормативная база, это бюджет о чем бы мы не мечтали, какие фестивали провести. Нет денег - мы ничего провести не сможем. Поэтому видим, где-то отремонтировать что-то надо, значит надо выделить средства на ремонт. Вот эта акция "Теплое окно"- смотрим, где-то надо в этот садик еще выделить дополнительные средства".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.6
Евро = 60.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.