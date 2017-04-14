В Североморске бывшего начальника автошколы осудили за взятку и подделку документов

Артем Дашевский.

Бывшему заместителю начальника по учебно-производственной части ПОУ «Североморская автошкола ДОСААФ России» Сергею Стайловскому вынесен обвинительный приговор за взятку и изготовление поддельных документов. Следствие и суд установили, что 21 сентября прошлого года Стайловский, временно исполняя обязанности начальника автошколы, предложил незнакомому мужчине приобрести свидетельство «Мастер производственного обучения» без прохождения обучения. За это попросил вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Стайловский самостоятельно изготовил подложный документ, удостоверив его своей подписью и печатью автошколы. Бывший зам. начальника раскаялся в содеянном. Суд, учитывая что на иждивении Стайловского находится малолетний ребенок, назначил ему наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности в системе образования, связанные с выполнением управленческих и организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года.