Завладеть чужим телефон одним ударом. В г. Апатиты неизвестный украл у девушки мобильный телефон

Елена Ястребова.



Завладеть чужим телефон одним ударом. В г. Апатиты неизвестный похитил у девушки мобильный телефон. Как рассказала потерпевшая, ей позвонила знакомая. Зайдя в свой подъезд, она увидела незнакомца, но не придала этому большого значения. Продолжая разговаривать, девушка подошла к дверям своей квартире. Молодой человек, воспользовавшись ситуацией, ударил заявительницу, отобрав при этом телефон. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.