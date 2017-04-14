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14.04.2017 13:05

В Мурманске ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю

Артем Дашевский.

Полицейские разыскивают пропавшую без вести Терентьеву Анжелику Константиновну 2002 года рождения. Она 12 апреля 2017 года ушла из Центра помощи детям и до настоящего времени не вернулась. Ранее у девушки были уходы. Она состоит на учете в ПДН. По оперативной информации, она может находиться на территории города. Кроме того регулярно появляется в социальных сетях. «На вид пропавшей 14-15 лет, рост 160-174 см. Худощавого телосложения, крашенные темные волосы. Была одета в черную куртку (парку) с капюшоном, черную кофту с высоким воротом, черные лосины и коричневые кроссовки»,— сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области. Кому что-либо известно о местонахождении Терентьевой Анжелики Константиновны, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-06-11 (отдел ПДН), 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).
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