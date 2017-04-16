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16.04.2017 16:00

В Мурманске пройдет областной образовательный проект "Молодые & Успешные"

"Молодые & Успешные". В столице Заполярья пройдет областной образовательный проект "Молодые & Успешные". Цель - вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. 

В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.
27 апреля состоится очередная встреча с молодым учителем, победителем конкурса «Учитель года» Пославским Вячеславом Пантилимоновичем.
Вячеслав Пантилимонович расскажет о специфике своего профессионального пути, поделиться жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.
Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос Вячеславу Пантилимоновичу.
На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

Начало 27 апреля в 16:00 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
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