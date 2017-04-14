В Мурманске сотрудники Росгвардии задержали нарушителя ППД

В четыре часа утра в районе ул. Шмидта находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску Росгвардии Мурманской области обратил внимание на автомобиль марки «Mercedes», который двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Решив остановить для проверки данный автомобиль, сотрудники Росгвардии включили проблесковые маяки, привлекая внимание водителя.

Проигнорировав требование сотрудников вневедомственной охраны остановиться, водитель автомобиля «Mercedes» увеличил скорость движения и попытался скрыться от сотрудников Росгвардии во дворах. Во время погони водитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения, игнорируя сигналы светофоров и требования предписывающих знаков. Сотрудникам Росгвардии удалось блокировать транспортное средство во дворе одного из домов на пр. Ленина и задержать молодого человека, который попытался сбежать после остановки автомобиля.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что молодой человек 1996 года рождения управлял автомобилем, не имея права управления.

За совершение данного административного правонарушения водителю грозит административный штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.