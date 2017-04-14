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14.04.2017 14:45

Прокуратурой г. Мончегорска выявлены нарушения при хранении оружия

Прокуратурой г. Мончегорска в ходе проверки исполнения законодательства об оружии выявлены нарушения в деятельности частного охранного предприятия.

Установлено, что одно из частных охранных предприятий, осуществляющее частную охранную деятельность на основании лицензии с использованием оружия, допускает нарушения правила хранения оружия.
На момент проверки в комнате для хранения оружия и патронов к нему пистолет МР-79-9ТМ кал.9 мм хранился в сейфе с неисправным предохранителем, который не фиксируется в верхнем положении.
По результатам проверки, с целью устранения и недопущения впредь выявленных нарушений, в адрес охранного предприятия прокурором внесено представление.
Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области
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