Прокуратурой г. Мончегорска выявлены нарушения при хранении оружия

Прокуратурой г. Мончегорска в ходе проверки исполнения законодательства об оружии выявлены нарушения в деятельности частного охранного предприятия.

Установлено, что одно из частных охранных предприятий, осуществляющее частную охранную деятельность на основании лицензии с использованием оружия, допускает нарушения правила хранения оружия.

На момент проверки в комнате для хранения оружия и патронов к нему пистолет МР-79-9ТМ кал.9 мм хранился в сейфе с неисправным предохранителем, который не фиксируется в верхнем положении.

По результатам проверки, с целью устранения и недопущения впредь выявленных нарушений, в адрес охранного предприятия прокурором внесено представление.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области