Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.04.2017 17:50

Мурманская областная научная библиотека приглашает на занятие научно-популярного лектория о природе, истории и культуре «Край, в котором я живу»

15 апреля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а) начнется занятие от лектория «Край, в котором я живу». Лекцию о разнообразии животного мира Мурманской области прочитает председатель Совета Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Виктор Петров.

Научно-популярный лекторий о природе, истории и культуре Мурманской области «Край, в котором я живу» работает в Апатитах уже два года. Специалисты Кольского центра охраны дикой природы, члены Мурманского отделения Русского ботанического общества и научные сотрудники Кольского научного центра Российской академии наук делятся знаниями о самых интересных аспектах окружающего нас мира. Так, в 2016 году в апатитской библиотеке имени Л.А. Гладиной обсуждались такие занимательные темы, как «О чем говорят названия растений, животных, географических пунктов», «Хмельной ботаник или разговор об алкогольных растениях», «Кузоменские пески. Феномен заполярной природы», «Еж или гриб: вот в чем вопрос или снова о необычных грибах нашего края» и многие другие.

В 2017 году, объявленном в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, география лектория расширилась: возможность услышать замечательных лекторов появилась и у жителей областного центра. 

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.6
Евро = 60.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.