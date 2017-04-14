Мурманская областная научная библиотека приглашает на занятие научно-популярного лектория о природе, истории и культуре «Край, в котором я живу»

15 апреля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а) начнется занятие от лектория «Край, в котором я живу». Лекцию о разнообразии животного мира Мурманской области прочитает председатель Совета Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Виктор Петров.

Научно-популярный лекторий о природе, истории и культуре Мурманской области «Край, в котором я живу» работает в Апатитах уже два года. Специалисты Кольского центра охраны дикой природы, члены Мурманского отделения Русского ботанического общества и научные сотрудники Кольского научного центра Российской академии наук делятся знаниями о самых интересных аспектах окружающего нас мира. Так, в 2016 году в апатитской библиотеке имени Л.А. Гладиной обсуждались такие занимательные темы, как «О чем говорят названия растений, животных, географических пунктов», «Хмельной ботаник или разговор об алкогольных растениях», «Кузоменские пески. Феномен заполярной природы», «Еж или гриб: вот в чем вопрос или снова о необычных грибах нашего края» и многие другие.

В 2017 году, объявленном в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, география лектория расширилась: возможность услышать замечательных лекторов появилась и у жителей областного центра.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /