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14.04.2017 11:40

Укрепление спортивных связей и выявление сильнейших спортсменов. В столице Заполярья прошли традиционные лыжные гонки на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова

Татьяна Нестерова.


В седьмой раз в Мурманске прошли традиционные лыжные гонки на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских игр Алексея Петухова. В состязаниях приняли участие больше 500 спортсменов. Главная цель соревнований - популяризация и развитие этого вида спорта. Титулованный лыжник награждал победителей. Лучшим подарком для детей стали спортивные реликвии Алексея Петухова - плакаты, фотографии, стартовые номера с личной подписью.
Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов: "В дальнейшем я бы хотел, чтобы эти соревнования набирали масштаб, свою значимость. И если я буду выступать за Мурманск, буду появляться здесь чаще, то, возможно, и спонсорская поддержка будет, и, возможно, нашим детям, первые три места на подиуме, будут награждаться ценными призами".
Председатель комитета по физкультуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Поскольку они тренируются на тех же трассах, что и Алексей Петухов, поскольку он - наш, они испытывают такой восторг, что они причастны к этому спортивному подвигу. Каждый спортсмен, который поднялся на Олимпийский пьедестал - это человек, совершивший настоящий спортивный подвиг. И дети с большим удовольствием участвуют в этих соревнованиях".
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