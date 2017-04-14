Елена Ястребова.



Получить несколько ударов кулаком по голове. Поход в кафе обернулся жителю Снежногорска переломом костей лицевой части черепа. В отдел полиции с заявлением обратился молодой человек. Он рассказал, что сидел в кафе, никого не трогал. Вдруг к нему подошел неизвестный и начал выяснять отношения. В ходе ссоры злоумышленник нанес северянину несколько ударов по голове. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий драчуна задержали. Им оказался ранее 28-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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