Обсудить новые вопросы и задачи. В селе Ловозеро состоялось заседание Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области

Андрей Зайцев.

В центре внимания - Ловозерский район. На повестке дня - тема развития туризма. Задачи на перспективу - эффективнее - ставить и решать - сообща. Впервые за 10 лет в саамской столице - заседание Координационного совета. В него входят представители муниципальных образований Мурманской области.

На приглашение главы Ловозерского района члены Координационного совета откликнулись с радостью. Сама организация насчитывает почти 2 десятилетия. В селе народа саами последнее заседание проходило ровно 10 лет назад.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Обмен мнениями, самое главное между главами. Пообщаться. Что, как работается, какие проблемы, это крайне важно такое обсуждение провести со всеми председателями Совета депутатов муниципальных образований".

Одна из тем обсуждения - совершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и гражданами. Работа должна быть системной, уверены все. И не надо сидеть и ждать, когда население само придёт за помощью.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Работа органов представительной власти. Когда депутат всё-таки находит 2-3 активных человека в каждом своём доме и объединяет их в некую команду".

О том, что туризм на Кольском полуострове имеет богатый потенциал, говорится и в регионе, и за его пределами. Но на местах, порой, не делаются даже элементарные шаги для продвижения в данном направлении. Для зарубежных потенциальных гостей, в частности, мировая паутина сообщает очень мало о тех же муниципалитетах.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы (руководитель фракции ЛДПР) Максим Белов: "Если ты хочешь поехать в Заполярный и Никель, тебе Интернет предлагает разместиться в Киркенесе. А у нас же есть полуостров Рыбачий, туда взор сейчас направлен. Териберка наша любимая. Если посмотреть, то в Териберке, оказывается всего один плавучий отель".

Возможно, район и в плане поддержки туризма обрёл надёжного партнёра. На заседании впервые подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве администрацией и Ловозерским ГОКом.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (руководитель фракции "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Мы сегодня революцию не сделаем в один день. Но для того, чтобы понимать, куда надо идти, куда двигаться по Ловозерскому району. И немаловажно, выезжая сюда, мы все знакомимся. Видим и понимаем от быта до экономического развития данного экономического образования".

Для многих членов Координационного совета поездка в Ловозеро стала первым знакомством с районом, имеющим свой национальный колорит, историю, уклад жизни.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Работая, живя в своём муниципалитете, глаз "замыливается". Кажется, всё нормально. А вот то, что делается у наших коллег - это интересно. Я взяла некоторые моменты себе на заметку".

Кто чем богат, кому что помогает или мешает в ежедневной работе. Цели и проблемы при всех нюансах у муниципалитетов области общие. И решать их легче и эффективнее сообща.