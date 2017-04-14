Начинается приём заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года»

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о начале приема заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года».

Задачей конкурсного отбора является поощрение предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.

В 2017 году конкурсный отбор проходит по следующим номинациям:

«Старт» – лучший проект среди начинающих предпринимателей;

«Деловая женщина – предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый женщиной;

«Лучший семейный бизнес Мурманской области» – лучший проект по развитию семейного предпринимательства;

«Путь к успеху» – лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций;

«За полезное» – лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере.

Прием заявок осуществляется по 6 июня 2017 года.

Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса – до 1 июля.

Организаторами конкурса являются Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная».

Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок, является АНО «Центр управления проектами».

Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 82, деловой центр «Арктика», офис 1008.

Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 45-19-04, 45-41-07; в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел. (8152) 48-65-90; в союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная», тел. (8152) 55-47-26.

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