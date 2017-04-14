Териберка и Туманный продолжают оставаться в "снежном плену"

Артем Дашевский.

В виду сложных погодных условий продолжается оставаться закрытой дорога "Кола - Серебрянские ГЭС" с 81 километра до поселков Туманный и Териберка. На данный момент принято решение ограничить проезд минимум до завтра. На трассе работает техника Мурманскавтодора. При более - менее благоприятных условиях формируются колонны для организованной проводки. Дежурят инспекторы ГИБДД, развернут мобильный пункт обогрева МЧС. Всю оперативную информацию можно круглосуточно получить в диспетчерской Мурманскавтодора.