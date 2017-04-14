Сегодня - День медицинской службы УИС

14 апреля медицинская служба уголовно-исполнительной системы отмечает свой профессиональный праздник.

Именно в этот день в 1829 году доктор Ф.П. Гааз обратился к учредителю Попечительского о тюрьмах общества – князю Голицыну с просьбой уполномочить его свидетельствовать состояние здоровья всех находящихся в Москве арестантов.

В УФСИН России по Мурманской области свой профессиональный праздник отмечают сегодня 114 медицинских сотрудников, работающих в специализированной больнице для осуждённых, в медицинских подразделениях, которые есть в каждом пенитенциарном учреждении региона.

Все медицинские подразделения входят в состав ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России, имеют бессрочную лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Они обеспечивают необходимое диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, амбулаторное лечение. Их работа сложна и ответственна, требует умения принимать решения, стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий в медицине - качеств, от которых нередко зависит человеческая жизнь.

При необходимости в специализированной медицинской помощи, вид которой отсутствует в имеющейся лицензии, пациенты направляются в учреждения государственной системы здравоохранения.

Ответственное отношение пенитенциарных медиков Мурманской области к работе приносит свои плоды. Так, например, наблюдается снижение на 27,5 % первичной заболеваемости среди осуждённых.

Большую эффективность имеют массовые ежегодные двукратные флюорографические обследования осужденных, что способствует своевременному выявлению больных туберкулезом, и позволяет начать лечение на ранних этапах заболевания.

Охват флюорографическим обследованием лиц, содержащихся под стражей, составляет 99,9%. Благодаря своевременному выявлению больных и проведению противоэпидемических мероприятий количество впервые выявленного туберкулеза из числа осужденных в 2016 году снижено на 16,7%.

В 2016 году ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России было закуплено новое лабораторное оборудование: специализированный проточный цитофлуориметр для определения и мониторинга параметров клеточного иммунитета при ВИЧ-инфекции. Все ВИЧ-инфицированные осуждённые состоят на диспансерном наблюдении, нуждающиеся получают соответствующую антиретровирусную терапию.

Хирурги, терапевты, стоматологи, фтизиатры и другие специалисты ежедневно оказывают помощь не одному десятку пациентов. И это не только подследственные и осуждённые - ведь пенитенциарные медики призваны лечить, спасать жизни и стоять на страже здоровья не только тех, кто нарушил закон, но и тех, кто ему служит.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области