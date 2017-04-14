Долгожданная, просторная, своя. В Мурманске продолжает работу программа поддержки по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей

Любовь Дубова.

Долгожданная, просторная, своя. В столице Заполярья продолжает работу программа поддержки по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей. Больше тысячи уже отметили новоселье благодаря социальному проекту. Семья Комарницких документы подала по примеру друзей. И теперь с удовольствием принимает гостей в своей двухкомнатной квартире.

Одиннадцатилетний Данил Комарницкий вечера проводит в тишине за уроками. У мальчика своя комната. А еще год назад семья вместе с домашними питомцами ютилась в "однушке".

Данил Комарницкий: "Мамину и папину комнату разделили пополам, мне сделали маленькую стенку. Мне, конечно, не очень нравилось, потому что довольно тесно, у нас собака и кошка тоже была тогда, ну тесно".

О просторной квартире Комарницкие мечтали давно. О городской программе поддержки слышали. Но не воспринимали всерьез. Пока коллеги по работе не похвастались, что получили сертификат. Решение принял глава семьи Ярослав, пока жена и сын были в отпуске.

Анастасия Комарницкая: "И он мне звонит и говорит, все приезжайте, давайте билеты берите, будем собирать документы, все реально, у меня знакомые получили по этой программе".

Документов не много, но требования серьезные. В первую очередь, семья должна иметь мурманскую прописку и быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Социальная выплата - это 20 процентов от расчетной стоимости. Деньги можно вложить в покупку квартиры или строительство частного дома, покрыть часть ипотеки.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Антонина Климова: "Для мурманчан в качестве информации, на сайте администрации размещена достаточно подробная, очень объемная информация. Требования к участникам программы. Беспрепятственно можно зайти, ознакомиться, взвесить, обсудить в семье".

Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей существует в Мурманске уже больше десяти лет. С 2012 года социальная выплата предоставляется и многодетным без учета возраста. Больше тысячи мурманчан за это время отметили новоселье. Буквально в начале апреля вручены еще 66 сертификатов.