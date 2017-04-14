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14.04.2017 11:15

Должнику понадобилось всего час, чтобы погасить задолженность

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра в доход государства административного штрафа за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и назначении ему наказания в размере 30 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес и направил в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, по истечении добровольного срока для исполнения требований исполнительного документа судебным приставом осуществлен выход по месту жительства должника с целью наложения ареста на его имущество. Однако дверь квартиры никто не открывал. Со слов соседки, судебному приставу стало известно о том, что у жены должника имеется, в одном из торговых центров г. Мурманска, отдел по продаже постельного белья.
Судебный пристав нашел должника в магазине жены. Семейная пара просила ничего не арестовывать, обещая, что завтра обязательно всё будет оплачено. Разъяснив должнику порядок исполнительных действий, судебный пристав наложил арест на 70 предметов постельных принадлежностей.  
Должнику понадобился всего час, чтобы погасить задолженность в полном объеме.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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