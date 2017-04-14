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14.04.2017 11:00

Запомнить пин-код и украсть деньги. Житель г. Мончегорска обналичил денежные средства друга через банкомат

Елена Ястребова.


Потратить чужие деньги на личные нужды. В Мончегорске задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты. Как рассказал потерпевший, они с товарищем решили хорошенько попариться в сауне. Но перед этим зашли в магазин, чтобы купить спиртные напитки. Пропажу карты мончегорец заметил дома. Он с заявлением обратился в отдел полиции. Виновника задержали. По словам злоумышленника, он подсмотрел пин-код карты, когда его товарищ расплачивался за покупки. Позже он незаметно взял кредитку и снял все деньги. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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