56 лет назад в Советском Союзе учредили звание «Летчик-космонавт СССР»

14 апреля 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР» в ознаменование первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике «Восток», стартовавшем 12 апреля 1961 года. Впервые этого звания был удостоен, конечно, Юрий Гагарин. В дальнейшем это почетное звание было присвоено всем советским космонавтам. Удостоенным почетного звания космонавтам также вручалась грамота Президиума Верховного Совета СССР и серебряный нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР», номер которого, как правило, совпадал с порядковым номером космонавта. Нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР» предписывалось носить на правой стороне груди. Если человек, удостоенный этого звания, уже был награжден орденами СССР, то нагрудный знак размещался над ними. Всего до конца 1991 года в космос слетало 72 гражданина Советского Союза, и все они получили это почетное звание. Последним «Летчиком– космонавтом СССР» (знак №72) в 1991 году стал Токтар Аубакиров, за осуществление космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир». 20 марта 1992 года Законом РФ было установлено звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Новый нагрудный знак отличался от прежней награды только российской символикой. В частности, вместо надписи «СССР» появилась надпись «Россия», а вместо красного силуэта территории Советского Союза – синий силуэт территории Российской Федерации. Красный цвет ленточки на колодке сменился триколором, соответствующим государственному флагу. Нумеровать российских космонавтов стали заново. Почетный знак № 1 получил возвратившийся из первого космического полета Александр Калерии 10 августа 1992 года. С тех пор одновременно летают в космос и летчики-космонавты СССР, и летчики-космонавты Российской Федерации.

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