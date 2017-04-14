"Подлинный поэт фортепьяно". В Мурманске прошел концерт известного пианиста Эндрю Тайсона

Елена Сивонен.

"Подлинный поэт фортепьяно". Концерт Эндрю Тайсона в областной филармонии. Блестящий пианист, тонкий интерпретатора, один из самых известных американских артистов нового поколения. Представил Баха, Шопена, песенный цикл Гершвина в авторской транскрипции для фортепьяно. В России Эндрю Тайсон не впервые. 3 года назад участвовал в легендарном "Моцарт-марафоне" в столице, выступал с Камерным оркестром "Виртуозы Москвы", с Академическим симфоническим оркестром в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. Продолжение гастрольного тура - в Великом Новгороде, Уфе. Даст концерт в Эрмитаже и Московской консерватории.