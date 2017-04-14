Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.04.2017 09:28

"Подлинный поэт фортепьяно". В Мурманске прошел концерт известного пианиста Эндрю Тайсона

Елена Сивонен.

"Подлинный поэт фортепьяно". Концерт Эндрю Тайсона в областной филармонии. Блестящий пианист, тонкий интерпретатора, один из самых известных американских артистов нового поколения. Представил Баха, Шопена, песенный цикл Гершвина в авторской транскрипции для фортепьяно. В России Эндрю Тайсон не впервые. 3 года назад участвовал в легендарном "Моцарт-марафоне" в столице, выступал с Камерным оркестром "Виртуозы Москвы", с Академическим симфоническим оркестром в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. Продолжение гастрольного тура - в Великом Новгороде, Уфе. Даст концерт в Эрмитаже и Московской консерватории.
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.6
Евро = 60.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.