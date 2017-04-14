Житель Мурманска перевел неизвестному 26 тысяч рублей

Елена Ястребова.

Покупка в сети Интернет обошлась мурманчанину в 26 тысяч рублей. Как рассказал молодой человек, на одном из сайтов он нашел объявление о продаже автомобильных дисков. О таких он мечтал давно. Связавшись с продавцом из Питера, северянин договорился о цене и чтобы товар не «ушел» перевел предоплату. После банковского перевода молодой человек пытался связаться с продавцом. Но в ответ услышал: «Абонент выключен либо находится вне зоны действия сети». Так и не дозвонившись, пострадавший с заявлением обратился в отдел полиции. По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.





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