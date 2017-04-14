В Кировске создали Службу лавинной безопасности

Елена Сивонен.

Она вошла в состав Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Работа - во взаимодействии со специалистами отдела градообразующего предприятия. В штате шесть человек. Задачи - прогнозирование лавинной опасности, мониторинг, профилактика. Сейчас служба закупает гидрометеорологическое оборудование, спецтранспорт. Дальше - процедура лицензирования в Росгидромете. К работе приступит в следующем зимнем сезоне. Основной акцент муниципальных "лавинщиков" - городские склоны.

Начальник Службы лавинной безопасности администрации г. Кировска Николай Мороз: "Это улица солнечная, где в данный момент установлены железно-бетонные стенки и защищают дом. Это лавиноопасный участок над парком".





