Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.04.2017 09:05

Новая схема регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В региональном правительстве утверждена "дорожная карта"

Елена Сивонен.

"Дорожная карта" - новая схема регулирования. Сфера - обращения с твердыми коммунальными отходами. Два направления. На севере - в районе поселка Междуречье - построят современный полигон. Мощность - 250 тысяч тонн в год. Мусоросортировочный комплекс. Мусороперегрузочные станции - в Кольском, Печенгском районах, в четырех ЗАТО. Дополнительные - на юге области. Оттуда отходы будут направлять на "северную" площадку. Предложение по оптимизации уже утвержденное участниками проектной группы. Необходимые изменения в Закон Мурманской области внесут 25 апреля. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов - по плану - в декабре 2017.
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.6
Евро = 60.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.