Новая схема регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В региональном правительстве утверждена "дорожная карта"

Елена Сивонен.

"Дорожная карта" - новая схема регулирования. Сфера - обращения с твердыми коммунальными отходами. Два направления. На севере - в районе поселка Междуречье - построят современный полигон. Мощность - 250 тысяч тонн в год. Мусоросортировочный комплекс. Мусороперегрузочные станции - в Кольском, Печенгском районах, в четырех ЗАТО. Дополнительные - на юге области. Оттуда отходы будут направлять на "северную" площадку. Предложение по оптимизации уже утвержденное участниками проектной группы. Необходимые изменения в Закон Мурманской области внесут 25 апреля. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов - по плану - в декабре 2017.







