В Мурманске продолжается программа социальной помощи молодым и многодетным семьям

Любовь Дубова.

Мурманская программа поддержки молодых и многодетных семей. Речь об улучшении жилищных условий. Не в теории - на практике. Гостеприимный прием семьи Комарницких. Новая - просторная - квартира - позволяет. Чего не сказать про - прошлую - "однушку". Двухкомнатное жилье Комарницкие купили, благодаря, в том числе, сертификату. Решение об участии в городской программе принял глава семьи. Социальная выплата составила 20% от расчетной стоимости жилья. Деньги можно вложить не только в покупку квартиры, но и в строительство частного дома. На сегодня - программа помогла приобрести жилье уже тысячи мурманчанам.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Антонина Климова: "Программа очень нужная, программа очень важная, это чувствуется по отзывам, по высказываниям. Особенно, когда начинается регистрация, прием заявлений. С каким они желанием идут, пытаются доказать свое право на участие в программе".





