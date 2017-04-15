К истокам русской народной культуры. В Мурманске пройдет День семейного отдыха "Пасха"

Елена Ястребова.



К истокам русской народной культуры. Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на День семейного отдыха "Пасха". Ребятишкам расскажут о храмах Заполярья. Например, Никольская церковь была построена в 18 веке в селе Ковда. Это примечательный памятник деревянного зодчества и единственный такого типа на территории Кольского Заполярья. Ну, а после лекции о русских традициях и обычаях, школьники примут участие в мастер-классе, где попробуют свои силы в изготовлении пасхального сувенира.

Начало сегодня в 15:00.

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