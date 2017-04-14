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14.04.2017 08:35

В Ловозере состоялось заседание Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области

Андрей Зайцев.

Участники Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области - в селе Ловозеро. Обсудили новые общие вопросы и задачи. Одна из тем - совершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и гражданами. Работа должна быть системной. Не надо сидеть и ждать, когда население само придёт за помощью. О том, что туризм на Кольском полуострове имеет богатый потенциал, - говорят и в регионе, и за его пределами. Но на местах, порой, не делают даже элементарных шагов для продвижения в данном направлении.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Обмен мнениями, самое главное - между главами. Пообщаться. Что, как работается, какие проблемы, это крайне важно такое обсуждение. Провести со всеми председателями Совета депутатов муниципальных образований".



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