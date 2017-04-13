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13.04.2017 18:40

Модернизация за счет инвестора. Мурманская область - в пилотном проекте по внедрению энергосервисных контрактов

Артем Дашевский.

Энергосервисные контракты - как форма для экономии бюджетных средств. Заместитель губернатора Евгений Никора совершил рабочую поездку в Оленегорск и Кировск, где сейчас активно внедряются энергосберегающие технологии.
Мурманская область наряду с Тульской определены Минэкономразвития как пилотные регионы для внедрения энергосберегающих технологий, в том числе энергосервисного контракта. Положительный опыт уже есть. В ближайшее время его обобщат, чтобы внедрять в других регионах Российской Федерации.
Современный, а главное экономичный насос, пришел на смену ветерану, который отработал на предприятии больше сорока лет.   "Апатитыводоконал" заключил энергосервисный контракт с инвестором на 5 лет.
Генеральный директор АО "Апатитыводоканал" Павел Евшин: "Позволит нам в год экономить порядка 3,5 миллионов рублей. Или 1,5 тысячи киловатт".  
В рамках контракта полученную разницу забирает инвестор, чтобы покрыть свои издержки. После, сэкономленные средства руководство предприятия может направить на дальнейшую модернизацию или, как вариант, на сдерживание тарифов для населения.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Один из ключей, который позволяет без привлечения бюджетных средств получать результат. Привлекать частные инвестиции, окупать эти частные инвестиции. И экономить средства областного бюджета, с учетом того, что после повышения эффективности снижается объем необходимых субсидий".
На совещании в Оленегорске - резюме. Условия для инвестиций в рамках энергосервисных контрактов в Мурманской области благоприятные. Но не устраивают темпы. Муниципалитетам необходимо активнее подключаться к программе.
Генеральный директор компании инвестора Юрий Бредихин: "Мы реализовали на данный момент уже контракт в Мончегорске по уличному освещению. Это самый крупный контракт Российской Федерации по замене уличного освещения за Полярным кругом".
В обозримом будущем энергосервисные контракты планируют заключить в Кандалакше и Зеленоборском. Есть ряд инициатив и у других муниципалитетов. В Мурманске, например, к программе энергосервиса планируют подключиться областная клиническая больница имени Баяндина и больница "Севрыба". Договор о партнерстве уже заключил Мурманский водоканал.
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