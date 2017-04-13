Погранконтроль - в Кольском заливе. Или арктические ворота - на замке. Специфика службы заполярных стражей границ

Андрей Зайцев.

Ворота в Арктику всегда открыты для друзей. А вот нарушителям не скрыться. Как несут службу на территории мурманского порта российские пограничники и в чем помогают людям четвероногие эксперты.

Задача контролёров - государственная. Документы, груз, запрещённые предметы, посторонние лица. Проверяется всё — от "А до Я".

Сотрудник ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району Дмитрий Саунькин: "Процесс, конечно же, сложный, требует большой подготовки, знания нормативно-правовых актов. Регламентирующих порядок пропуска лиц, транспортных средств через госграницу. Международного законодательства, конструктивных особенностей судов".

Такой скрупулёзный подход требует большого внимания. В этом, говорят иностранные гости и есть разница между российскими проверяющими и их зарубежными коллегами.

Капитан сухогруза "Anangel Zenith" (Греция) Даглас Панагиотис: "В Европе оформление судна занимает около 20-ти минут. На борт чаще всего поднимается лишь агент транспорта. Забирает необходимые документы, делает необходимые отметки. Всё быстро. Меньше бумаг. Надеемся, что и в России условия будут такими же".

Сегодня досмотрен греческий сухогруз "Anangel Zenith". Команда в основном филиппинцы. На борту свыше 100 тысяч тонн угля, который ждут в Израиле.

Стоять на страже российского законодательства - помогают и четвероногие специалисты. Лабрадор Сариола Ревда Найт Стар Челленджер. Коротко Найт. Русский спаниель Айза. Собакам надо обыскать эту огромную посудину на предмет наличия наркотических средств. С хозяевами они не коллеги, а настоящие друзья. А слухи о том, что ради особого нюха из них делают наркоманов - всего лишь слухи.

Сотрудник ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району Наталья Мочалова: "Собаки не наркозависящие, наркотические средства они не употребляют".

Сотрудник ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району Вячеслав Борисов: "Собака живёт дома - с семьёй, у меня ребёнок маленький. С ребёнком нормально ладит. Как член семьи, можно сказать".

Каждый из псов за свою карьеру не раз огорчал хранителей незаконных препаратов. Этих профессионалов невозможно запугать или подкупить. Почуяв запах, они спокойно садятся перед подозрительный местом или человеком, давая знать - работа сделана.

Собачий нюх обмануть очень сложно. Тем более сложно обмануть натренированную собаку. Даже в толпе людей она сразу найдёт то, что ей найти необходимо.

Не редко на заграничных судах возникают проблемы и с наличием необходимых документов у плавсостава. Но в это раз всё без нарушений, строго по закону. Сухогруз вовремя взял курс к обетованной земле.