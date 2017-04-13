Как поддержать родителей первенцев? Идеи обсудили за "круглым столом". Главные эксперты - многодетные мамы и папы

Анастасия Ярославская.

К разговору на серьезную тему сегодня пригласили и многодетных родителей, и тех, кто только задумывается о рождении ребенка. Привлекли, как было сказано - "ценных экспертов", чтобы сообща определиться с мерами поддержки молодых семей. Последние пять лет в регионе рождаемость превышает смертность. Однако, появилась проблема там, где не ждали. Мамы сегодня охотнее принимают решение о втором, третьем ребенке, но никак не первом. Средний возраст впервые рожающих 28,5 лет. Отсюда призыв - не оттягивать. Комплекс мер разработан, среди них даже - абонементы в фитнес-зал и филармонию. Основная - тем, кто решится на материнство до 26, предлагается выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Обсуждали долго - на какой же сумме остановиться - это тоже надо выбрать оптимальное решение и не подсадить бюджет с одной стороны, с другой точки зрения, чтобы это была мера, которую ощутили бы мамы и молодые семьи. И поэтому мы предлагаем взять за основу размер ежемесячного пособия - в размере прожиточного минимума".

14 с лишним тысяч рублей приглашенные к разговору сочли суммой приличной. И хотя адресность и нуждаемость - по прежнему во главе угла - прозвучал призыв - не "стричь всех под одну гребенку". И работающих мам надо поддержать! Впрочем, как следует из опыта многодетных родителей, материальное - далеко не главное.

Предприниматель, многодетная мать Светлана Ефремова: "Самый лучший по жизни стимул - это дети и ни на каких наших карьерных достижениях, благополучии материальном они не ухудшают - все зависит только от нас".







