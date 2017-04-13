Золотые руки заполярной хирургии. Генератор идей. Новатор. Человек с большой буквы. Сегодня юбилей заслуженного врача России Александра Коваленко

Елена Белкина.

Известный мурманский хирург, заслуженный врач России Александр Коваленко отмечает семидесятилетний юбилей. 46 лет Александр Алексеевич служит в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина, при этом 25 из них возглавляет отделение общей хирургии.

"Золотые руки" заполярной хирургии, новатор, генератор идей, человек с большой буквы. Звучит пафосно, но реальности соответствует полностью. За плечами Александра Алексеевича Коваленко - 46 лет служения людям, тысячи спасенных жизней. Любимая хирургия для заслуженного врача России, отличника здравоохранения, кандидата медицинских наук - особое искусство и непреходящее творчество.

Заведующий отделением общей хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Александр Коваленко: "Когда приходит молодежь, молодые доктора после института, им тоже хочется передать это желание - идти только вперед. Именно, не услугу оказывать, а искусством заниматься, творческим процессом".

Ученик Баяндина, Андросова, Иноземцева. Коваленко сам давно уже стал хирургической галактикой, давшей жизнь немалому числу звезд и звездочек.

Заведующий урологическим отделением Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, главный уролог Мурманской области Виктор Сахар: "Это был один из первых наших наставников, который поменял понятие школы, именно школы молодых хирургов. И, вообще, по жизни я пронес вот эту надежду самостоятельность, веру в себя как хирурга".

Врач-хирург высшей категории , заслуженный врач РФ Теймураз Шенгелия: "Это, безусловно, человек с харизмой,человек с большой буквы. Он генератор идей, он руководитель всего нашего хирургического сообщества. И я абсолютно уверен, что основная уникальная операция у него еще впереди".

На счету Александра Алексеевича десятки новых методик, в частности эндоскопических и лапароскопических. В отделении общей хирургии, которое он возглавляет уже четверть века, освоены все существующие мировые технологии в колопроктологии. Особое внимание уделяется развитию высокотехнологичной помощи.

Главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова: "Нам очень повезло, что в нашей больнице трудится целая плеяда людей, которые спасли тысячи жизней, которые воспитали десятки специалистов и молодых докторов, и которые до сих пор горят душой и занимаются внедрением новых методик".

Заведующий отделением общей хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Александр Коваленко: "Именно в этом возрасте, при этом юбилее, чувствуешь бодрость, энергию и самое главное - внимание своих коллег и близких, это очень здорово".

Энергию есть куда направить. Сейчас Александр Коваленко проводит большую организационную работу, связанную с реформой здравоохранения. Главная цель - соблюсти интересы пациентов, которым он почти полвека возвращает здоровье и жизнь.