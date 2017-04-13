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13.04.2017 17:20

7 мая в районе мемориального комплекса «Долина Славы» будет прекращено движение транспортных средств

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области обращает внимание жителей региона, что 7 мая в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, у мемориального комплекса «Долина Славы» запланировано временное прекращение движения транспортных средств.

Для всех категорий транспортных средств движение будет прекращено 7 мая на участке 1456-1458 км с 10.00 до 16.00.

Для грузовых транспортных средств движение будет прекращено 7 мая на участке 1429-1470 км с 8.00 до 18.00.

Решение Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства» связано с повышенной интенсивностью движения транспортных средств, связанной с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на мемориальном комплексе «Долина Славы».

Объезд на период введения временного прекращения движения по участкам автодороги Р-21 «Кола» будет осуществляться по сети региональных и муниципальных автодорог по маршруту Мурманск – Кола – Верхнетуломский – км 131 а/д «Лотта» – Приречный – км 1547 а/д Р-21 «Кола».


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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