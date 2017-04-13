В Мурманске пройдет ролевая игра «Антитеррор – 2017»

21 апреля на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области состоится ролевая игра для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2017». Участниками игры могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет.



Впервые такая игра прошла в Мурманске в октябре 2016 года на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Инициаторами ее проведения выступили Центр противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области и отдел информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области совместно с отделом по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Консультационную помощь при подготовке игры оказали представители УФСБ России по Мурманской области.



Основной целью игры стало погружение молодых людей в реальные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. В 2016 году в трех этапах мероприятия участвовали 25 студентов вузов и колледжей Мурманской области, а также представители регионального отделения общественного движения «Волонтеры победы».



В 2017 году организаторами игры принято решение об увеличении количества этапов – их будет пять. Пять команд по пять человек каждая будут проходить смоделированные ситуации, связанные с обнаружением подозрительного предмета или подозрительного человека. Три ситуации будут связаны с экстремистскими проявлениями.



В завершение игры будут проведены показательные выступления спецподразделений по освобождению «заложников», захваченных «террористами», и прекращение несанкционированных действий при массовых беспорядках. Показательные выступления будут проведены отделом специального назначения УФСИН России по Мурманской области «Айсберг» при участии сотрудников полиции.



Чтобы принять участие в игре «Антитеррор-2017», команды могут направить заявки на электронную почту mvd51@mvd.gov.ru.



Подробная информация о ролевой игре и форма заявки размещены на молодежном сайте Мурманской области «Чердак».





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /