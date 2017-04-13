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13.04.2017 16:15

"Танцевальная вена". Танцоры студии "Джем клуб" представят Мурманскую область на танцевальном конкурсе в Москве

Любовь Дубова.

Мурманские танцоры примут участие в международном конкурсе. Он пройдет в Москве - в конце апреля. Название - "Танцевальная весна". На столь высоком уровне свое творчество студия "Джем клуб" представит впервые. Коллектив школы №5 областного центра. Репетиции сейчас постоянно, в свободное от уроков время. Девочки покажут два номера.
Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Если говорить о результативности, то у них так много наград , городских, областных конкурсов, что я всех и не перечислю. Скоро они поедут в Москву. Это замечательное достижение, что мы сумели с ребятами с родителями определиться, и они поедут на международный конкурс".
Танцевальная студия на базе школы работает пятый год. "Джем клуб" - это не только школьницы, но и малышки детсадовского возраста - от трех лет. Всего коллектив - 50 человек. Осваивают современные танцевальные направления. Такие как джаз модерн, например.
Участница коллектива "Джем клуб" Карина Щетинина: "Когда мы что-то изучаем новое, а потом мы еще дальше идем, другие кусочки, становится все интереснее и  интереснее. Нас хвалят, приятно, когда все получается".
Участница коллектива "Джем клуб" Софья Смирнова: "Может быть мы не так часто выступаем, но мне нравится то, что работаем над каждым движением, отрабатываем все очень тщательно. И именно это мне нравится".
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