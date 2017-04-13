За минувшие сутки в Мончегорске сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин, разыскиваемых полицией

12 апреля 2017 года около двух часов дня находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мончегорску получил заявку от дежурной части на розыск двух граждан, похитивших в магазине «Пятерочка» алкогольную продукцию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, при отработке прилегающей территории, сотрудники Росгвардии во дворе одного из домов на ул. Климентьева обнаружили молодых людей, похожих по приметам, которые сообщила продавщица магазина. Граждане 1992 и 1994 годов рождения были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день сотрудники вневедомственной охраны оказали содействие уголовному розыску в задержании ранее судимого за имущественные преступления мужчины, совершившего кражу. По версии следствия, 30 марта 2017 года гражданин 1985 года рождения в помещении сауны похитил у 43-летнего жителя Мончегорска банковскую карту, сняв с нее впоследствии 30000 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.