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13.04.2017 14:55

Губернатор Марина Ковтун ответила на вопросы земляков в прямом эфире Мурманского областного радио

Алексей Елкин.

Всю неделю любой желающий - по телефону - мог задать свой вопрос губернатору. Таким образом, к началу передачи поступило более двухсот обращений. Большинство касались вопросов здравоохранения и благоустройства в муниципалитетах. Пользователи интернета могли слышать и увидеть трансляцию в режиме "реального времени" на сайте ГТРК "Мурман".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Все вопросы, которые поступили сегодня в прямой эфир, которые поступили заранее, для меня являются очень важными, поскольку они отражают реальное положение дел и те проблемы, с которыми наши земляки обращаются.  И на все — без исключения — будут даны ответы, чего бы они не касались — муниципальных полномочий либо полномочий субъекта. Такова наша обязанность".
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