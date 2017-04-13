Губернатор Марина Ковтун ответила на вопросы земляков в прямом эфире Мурманского областного радио

Алексей Елкин.

Всю неделю любой желающий - по телефону - мог задать свой вопрос губернатору. Таким образом, к началу передачи поступило более двухсот обращений. Большинство касались вопросов здравоохранения и благоустройства в муниципалитетах. Пользователи интернета могли слышать и увидеть трансляцию в режиме "реального времени" на сайте ГТРК "Мурман".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Все вопросы, которые поступили сегодня в прямой эфир, которые поступили заранее, для меня являются очень важными, поскольку они отражают реальное положение дел и те проблемы, с которыми наши земляки обращаются. И на все — без исключения — будут даны ответы, чего бы они не касались — муниципальных полномочий либо полномочий субъекта. Такова наша обязанность".