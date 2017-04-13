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13.04.2017 17:25

В Мурманске полицейскими пресечен факт незаконного оборота наркотиков

В ходе проверки оперативной информации полицейскими было установлено, что северянин 1983 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории города.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области при содействии сотрудников отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый был задержан с поличнымна одной из остановок общественного транспорта в Ленинском округе города. При проведении обыска в кармане его куртки был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала, с находящимся внутри порошкообразным веществом розового цвета.

В ходе исследования, проведенного сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области, было установлено, что изъятым на месте происшествия веществом является психотропное средство амфетамин общей массой 0,9416 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. За содеянное подозреваемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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