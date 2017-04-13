Кольская АЭС: «В объятиях природы»

12 апреля в городе Полярные Зори Мурманской области, в информационном центре Кольской АЭС стартовал международный детский творческий проект «В объятиях природы».

Это фотоконкурс, ориентированный на подрастающее поколение. В режиме видеоконференции, объединившей площадки всех российских атомных электростанций, юные фотографы, проживающие на территориях присутствия АЭС, смогли пообщаться друг с другом, а также с координатором проекта – известным венгерским фотохудожником-натуралистом Винце Балинтом.

Как отметила руководитель управления коммуникаций с органами госвласти и общественностью концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова, конкурс стартует из Полярных Зорь не случайно: «Это выбор самого Винце Балинта, который очень любит Мурманскую область, ее уникальную природу. Кроме того, директор Кольской АЭС Василий Омельчук в начале 80-х руководил группой российских специалистов, занятых на строительстве венгерской АЭС Пакш».

Важность проведения такого международного конкурса подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: «Я хорошо помню, как в прошлом году в областном краеведческом музее мы открывали выставку Винце Балинта «Импрессия: от Дуная до Чукотки». Выставка вызвала большой интерес у мурманчан. Новый проект реализуется при поддержке фонда «АТР АЭС»*, членом попечительского совета которого я являюсь. Уверен, он вызовет не меньший интерес».

В свою очередь директор Кольской атомной электростанции Василий Омельчук напомнил собравшимся, что 2017 год указом президента РФ объявлен Годом экологии: «Все мы понимаем, что бережное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды являются главными приоритетами экологической политики Концерна «Росэнергоатом». Уровень безопасности наших объектов в полной мере обеспечивает сохранение целостности многообразия существующих природных систем. Отрадно, что участниками нашего нового российско-венгерского проекта – фотоконкурса «В объятиях природы» стали дети».

Региональный отборочный этап конкурса пройдет с 24 апреля по 31 мая. Победители международного конкурса будут определены 17 июля. Авторы лучших работ получат путевки в международный экологический лагерь, где ребята будут уже более детально осваивать технику фотосъемки живой природы.

Фонд «АТР АЭС» - Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Создан в феврале 2013 года с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС