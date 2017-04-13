Продолжается культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарит концерты жителям города Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 апреля в 15.00 хор ветеранов «Встреча друзей» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и коллективы Дома культуры Ленинского округа приглашают мурманчан на концерт, который состоится в Доме культуры Ленинского округа (г. Мурманск, ул. Лобова, 47).

В 17.00 студия эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова вместе с вокальным коллективом «Комильфо» и ансамблем современного танца «Престиж» из поселка Молочный дадут совместный концерт в городском Доме культуры «Гармония» (п. Молочный, ул. Торговая, 1а). Участники творческих коллективов исполнят свои лучшие вокальные и хореографические номера.

Финалом акции станет концерт, который состоится в день рождения области - 28 мая 2017 года в поселке Териберка.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области