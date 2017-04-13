В УФСИН провели занятие по безопасности дорожного движения

Руководство УФСИН России по Мурманской области отводит важную роль процессу профилактики дорожно-транспортного травматизма и воспитания среди личного состава законопослушного поведения участников дорожного движения. В связи с этим, в рамках межведомственного взаимодействия, в отделе по конвоированию УФСИН инспектор регионального ГИБДД провела для сотрудников профилактическое занятие.

В мероприятии участвовали сотрудники подразделений УИС Мурманской области, у которых в круг служебных обязанностей входит управление специальным транспортом - центра инженерно-технического обеспечения, отдела специального назначения, отдела по конвоированию, материально-технической базы. Присутствовали также и сотрудники, имеющие личные автомобили.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Инна Башмакова довела до присутствующих статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям в Мурманской области, подробно осветила последние нововведения в ПДД. Очень интересной получилась завершающая часть занятия, когда инспектор ГИБДД ответила на многочисленные вопросы сотрудников, касающиеся конкретных дорожных ситуаций, с которыми сталкивались водители.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области