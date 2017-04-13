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13.04.2017 16:20

Энергия, которая бережет бюджетные средства. Новые технологии и новые контракты в Заполярье

Артем Дашевский.

Энергосервисные контракты, как форма экономии бюджетных средств. Рабочая поездка заместителя губернатора Евгения Никоры в Оленегорск и Кировск, где активно внедряют сберегающие технологии. Так, руководство предприятия "Апатитыводоканал" заключило контракт с инвестором на 5 лет. На покупку современного насоса. Он экономит 3,5 миллиона рублей в год. Пока полученную разницу забирает инвестор. После - сбереженные средства пойдут на модернизацию или, как вариант, на сдерживание тарифов для населения.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Один из ключей, который позволяет без привлечения бюджетных средств получать результат. Привлекать частные инвестиции, окупать эти частные инвестиции. И экономить средства областного бюджета, с учетом того, что после повышения эффективности снижается объем необходимых субсидий".
На совещании в Оленегорске - резюме инвестора. Условия для инвестиций в рамках энергосервисных контрактов в Мурманской области благоприятные. Но не устраивают темпы. Муниципалитетам надо быть активнее. Пока контракты планируют заключить Кандалакша, Зеленоборский. Больница "Севрыба" в столице Заполярья и областная Баяндина. Договор о партнерстве уже есть у мурманского водоканала.
Генеральный директор компании инвестора Юрий  Бредихин: "Мы реализовали на данный момент уже контракт в Мончегорске по уличному освещению. Это самый крупный контракт Российской Федерации по замене уличного освещения за Полярным кругом".   


 
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